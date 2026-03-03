Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 снижается в РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В России отмечается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, при этом среди выявленных случаев респираторных заболеваний продолжает увеличиваться доля вирусов "свиного" гриппа A(H1N1)pdm09 и гриппа В, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В последнюю неделю февраля в Российской Федерации зарегистрировано около 677 тыс. случаев ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины сентября 2025 года. По данным лабораторного мониторинга, на фоне общего снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом на низких показателях продолжается увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Неделей ранее в ведомстве сообщали, что на 8-й неделе года в РФ зарегистрировано 750 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что на 9-й неделе 2026 года зарегистрировано 4,7 тыс. случаев COVID-19. На прошлой неделе сообщалось о выявлении 5,8 тысяч случаев COVID-19 за неделю.

"Роспотребнадзор информирует, что сохраняющаяся активность вирусов в весенний период может спровоцировать новую волну заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим необходимо соблюдать базовые меры профилактики респираторных инфекций", - добавили в ведомстве.