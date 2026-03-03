Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили цели условного противника в Японском море
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили морские и воздушные цели условного противника в Японском море, сообщила пресс-служба флота во вторник.
"Экипажи ракетных катеров "Р-11" и "Р-20" из соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота (ТОФ) отрабатывают в море задачи по ведению боя одиночными кораблями. В заливе Петра Великого ракетные катера выполнили учебно-боевые упражнения в рамках сдачи морских элементов курсовой задачи К-2", - говорится в сообщении.
Экипажи провели тренировки по противовоздушной обороне с выполнением комплекса практических артиллерийских стрельб по воздушной цели. Также катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76 мм по буксируемому морскому щиту.
В морском полигоне боевой подготовки экипажи отработали действия по борьбе с минной опасностью, поразив артиллерийским огнем из установки АК-630 макет морской плавающей мины.
Мероприятие проводится согласно плану боевой подготовки ТОФ.