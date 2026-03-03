Поиск

Школьный автобус попал в ДТП в Барнауле

Есть пострадавшие

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Столкновение трех автомобилей, в том числе школьного автобуса, произошло во вторник утром в Барнауле, пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

Авария произошла в 07:40 на Южном тракте в Барнауле. Водитель автомобиля Toyota не учел дорожные условия, выехал на встречную полосу, где столкнулся с школьным автобусом ПАЗ. После этого Toyota столкнулась и с попутно движущимся автомобилем Skoda.

В результате ДТП в больницу доставлены водитель автомобиля Toyota и несколько учащихся. Число пострадавших детей уточняется.

Барнаул Алтай МВД РФ
