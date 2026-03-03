Историю как альтернативный экзамен для поступления в вузы установили еще для 20 специальностей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экзамен по истории добавлен как альтернативный при приеме в вузы на 20 образовательных направлениях, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Уже в этом году мы дополнительно к 23 (программам подготовки в вузах) еще по 20 направлениям, где раньше не было истории, установили ее в качестве альтернативного экзамена. Сделали это с целью подготовки будущих абитуриентов к обязательной, безальтернативной сдаче ЕГЭ по истории на эти 20 направлений в будущем году", - сказал Фальков на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Он уточнил, что среди новых направлений: "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Судебная и прокурорская деятельность", "Правоохранительная деятельность", "Обеспечение законности и правопорядка", "Судебная экспертиза", "Конфликтология", "Таможенное дело", "Социология", "Издательское дело", "Социальная работа с молодежью", "Реклама и связи с общественностью", "Философия", "Культурология", "Педагогика и психология девиантного поведения" и другие.

"Таким образом, на будущий год по 43 направлениям подготовки у нас будет история установлена в качестве альтернативного. И поручение президента будет выполнено в полном объеме", - отметил Фальков.