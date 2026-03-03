Поиск

Бронирования туров в ОАЭ и страны Азии снизились на фоне коллапса авиасообщения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Бронирования туров в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии снизились на фоне остановки сообщения через ближневосточные авиахабы, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"До начала ближневосточного кризиса динамика продаж туров в ОАЭ была исключительно позитивной. Но на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке спрос на туры в ОАЭ снизился. Продажи на дальние даты в марте и апреле у агрегаторов туров сократились не менее чем на 20%", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщалось, доля аннуляций уже приобретенных туров с датами вылета после 8 марта и до апреля включительно не превышает 15-20%.

При этом, как сообщалось, доля аннуляций уже приобретенных туров с датами вылета после 8 марта и до апреля включительно не превышает 15-20%.

"Сложности затронули не только ОАЭ. Из-за остановки полетов практически всех ближневосточных авиакомпаний нарушены привычные стыковочные маршруты для путешественников, направлявшихся в другие страны. Под удар попали, в частности, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, куда значительная часть туристов добиралась именно через хабы Персидского залива и частично Таиланд. Туры туда с другими вариантами перелетов оказываются на 70% дороже, что привело к снижению продаж", - отмечают туроператоры.

Как сообщалось, ОАЭ этой весной были самым популярным направлением зарубежных поездок россиян благодаря скидкам на билеты и проживание в отелях. По данным АТОР, на момент остановки авиасообщения 28 февраля в стране находилось около 50 тыс. российских туристов.

