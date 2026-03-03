Таиланд продлил срок действия виз застрявшим в стране туристам

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Таиланда отменили штрафы за просрочку виз для туристов, застрявших в стране из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bangkok Post со ссылкой на приказ генерал-майора иммиграционной полиции Таиланда Чоенгрона Римпади.

Это решение затронет туристов, у которых разрешенный срок пребывания в Таиланде закончился 28 февраля или позднее, при этом им не удалось вылететь из королевства в связи с отменой рейсов на фоне ближневосточного конфликта.

По словам Римпади, иностранные граждане могут подать заявление на продление срока пребывания. Визы можно продлить на срок до 30 дней в любом иммиграционном офисе. Эти меры будут действовать до стабилизации ситуации.

Министерство туризма и спорта Таиланда также работает над мерами поддержки туристов, оказавшихся в затруднительном положении. Так, путешественникам, которые не могли вылететь вовремя домой, будут предоставляться скидки на проживание, а также ежедневная компенсация в размере 2000 бат (около $63), но не более 20 000 бат ($629) на человека.