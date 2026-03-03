Лавров допустил, что война против Ирана спровоцирует распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Война против Ирана может спровоцировать распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится в арабских странах, которые соседствуют с Ираном. Поэтому парадоксальным образом объявленная благородная цель начать войну для того, чтобы не было распространения ядерного оружия, может стимулировать совершенно противоположные тенденции", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Глава МИД РФ подчеркнул: "риск того, что проблема ядерного распространения начнёт выходить из-под контроля, - в Европе об этом открыто и громко разговаривают, - но есть тревожная тенденция и в северо-восточной Азии, где США вместе с Южной Кореей проводят военные учения, внедряют в программу и ядерные компоненты".

"Мы будем по-прежнему отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия, будем выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений", - сказал Лавров.