Поиск

Лавров допустил, что война против Ирана спровоцирует распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Война против Ирана может спровоцировать распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится в арабских странах, которые соседствуют с Ираном. Поэтому парадоксальным образом объявленная благородная цель начать войну для того, чтобы не было распространения ядерного оружия, может стимулировать совершенно противоположные тенденции", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Глава МИД РФ подчеркнул: "риск того, что проблема ядерного распространения начнёт выходить из-под контроля, - в Европе об этом открыто и громко разговаривают, - но есть тревожная тенденция и в северо-восточной Азии, где США вместе с Южной Кореей проводят военные учения, внедряют в программу и ядерные компоненты".

"Мы будем по-прежнему отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия, будем выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений", - сказал Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров Иран Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в год заключают около 100 тысяч брачных договоров

Глава СКР предложил лишать мигрантов гражданства за тяжкие преступления

Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

 Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

Бастрыкин предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества

Путин передаст Ирану озабоченность ближневосточных стран ударами по их инфраструктуре

Более 20 авиарейсов c Ближнего Востока в РФ запланировано на вторник

Лавров считает необходимым принципиальный всеобъемлющий разговор РФ-США

 Лавров считает необходимым принципиальный всеобъемлющий разговор РФ-США

Россияне не спешат аннулировать туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

 Россияне не спешат аннулировать туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

На 31-й площадке Байконура восстановлена кабина обслуживания

В АТОР сообщили о вывозе около 1,5 тыс. российских туристов с Ближнего Востока

 В АТОР сообщили о вывозе около 1,5 тыс. российских туристов с Ближнего Востока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 280 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });