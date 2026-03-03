Саудовская Аравия заявила о готовности к самообороне в связи с событиями в регионе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии осудили атаку беспилотников на американское посольство в Эр-Рияде и выразили готовность защищать жителей страны, сообщает во вторник агентство SPA.

"Королевство подтверждает свое полное право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности, территориальной целостности, подданных; для защиты имеющих вид на жительство лиц и жизненно важных интересов", - говорится в заявлении властей королевства, опубликованным агентством.

В сообщении подчеркнули, что Саудовская Аравия считает атаку на американское посольство в столице страны "вопиющим нарушением всех международных норм и законов".

Ранее во вторник сообщалось, что посольство США в Эр-Рияде останавливает предоставление консульских услуг после того, как дипмиссию атаковали предположительно два иранских БПЛА.

Военные Саудовской Аравии ранее сообщили, что перехватили восемь БПЛА у Эр-Рияда и у города Эль-Хардж в центральной части королевства.