Лавров заявил о приверженности Соединенных Штатов духу Анкориджа

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон в рамках украинского урегулирования не отошел от пониманий Анкориджа в части необходимости отказа Украины от вступления в НАТО и решения территориального вопроса исходя из реалий на земле, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Насколько мы можем судить, от этих пониманий, от проблемы невступления в НАТО и от необходимости признать реалии, сложившиеся на земле в результате волеизъявления людей, администрация (президента США Дональда) Трампа не отходит", - сказал он и добавил, что "с этих пониманий администрацию Трампа пытаются сбить их европейские союзники".

По словам Лаврова, "европейцы навязали, навязывают, наверное - они публично об этом говорят, - что сердцевина урегулирования - это гарантии безопасности Украины". "Имеют при этом в виду гарантии безопасности режиму, который сейчас правит в Киеве", - сказал он.