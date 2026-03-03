Поиск

Кабмин поддержал расширение механизма экспериментальных правовых режимов для тестирования ИИ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект об увеличении максимального срока экспериментальных правовых режимов (ЭПР) с трех до пяти лет и возможности их запуска в сферах, где специальное регулирование пока отсутствует, в частности в сфере искусственного интеллекта ИИ.

Законопроект (№1158700-8) был внесен в Госдуму группой сенаторов, изменения вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в РФ" и содержат три ключевых изменения. Во-первых, предлагается отменить обязательное требование о наличии "нормативного барьера" для запуска эксперимента, т.е. снять условие, по которому ЭПР можно устанавливать лишь там, где уже существует регулирование, создающее препятствия для инноваций. Во-вторых, увеличить максимальный срок действия ЭПР с трех до пяти лет. В-третьих, предоставить участникам ЭПР возможность выходить из эксперимента по собственному мотивированному обращению.

По мнению авторов, принятие закона позволит открыть возможность для экспериментов в сферах, где регулирование сейчас отсутствует, прежде всего в области искусственного интеллекта и обмена промышленными данными. Продление максимального срока до пяти лет авторы обосновывают накопленной практикой, когда из семи программ ЭПР, по которым сроки реализации подходили к завершению, продлено шесть программ.

В своем заключении правительство указало на противоречие одного из положений законопроекта действующему законодательству. Предлагаемая норма о прекращении статуса субъекта ЭПР по мотивированному обращению самого субъекта, по мнению кабинета министров, противоречит уже заложенному в законе принципу добровольности участия в ЭПР. Кроме того, правительство указало на необходимость устранения технико-юридических неточностей.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.

Комитет Госдумы по экономической политике принимает отзывы, предложения и замечания к документу до 26 марта.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

 В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

 АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

В России в год заключают около 100 тысяч брачных договоров

Глава СКР предложил лишать мигрантов гражданства за тяжкие преступления

Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

 Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

Бастрыкин предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества

Путин передаст Ирану озабоченность ближневосточных стран ударами по их инфраструктуре

Более 20 авиарейсов c Ближнего Востока в РФ запланировано на вторник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });