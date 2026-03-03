Кабмин поддержал расширение механизма экспериментальных правовых режимов для тестирования ИИ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект об увеличении максимального срока экспериментальных правовых режимов (ЭПР) с трех до пяти лет и возможности их запуска в сферах, где специальное регулирование пока отсутствует, в частности в сфере искусственного интеллекта ИИ.

Законопроект (№1158700-8) был внесен в Госдуму группой сенаторов, изменения вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в РФ" и содержат три ключевых изменения. Во-первых, предлагается отменить обязательное требование о наличии "нормативного барьера" для запуска эксперимента, т.е. снять условие, по которому ЭПР можно устанавливать лишь там, где уже существует регулирование, создающее препятствия для инноваций. Во-вторых, увеличить максимальный срок действия ЭПР с трех до пяти лет. В-третьих, предоставить участникам ЭПР возможность выходить из эксперимента по собственному мотивированному обращению.

По мнению авторов, принятие закона позволит открыть возможность для экспериментов в сферах, где регулирование сейчас отсутствует, прежде всего в области искусственного интеллекта и обмена промышленными данными. Продление максимального срока до пяти лет авторы обосновывают накопленной практикой, когда из семи программ ЭПР, по которым сроки реализации подходили к завершению, продлено шесть программ.

В своем заключении правительство указало на противоречие одного из положений законопроекта действующему законодательству. Предлагаемая норма о прекращении статуса субъекта ЭПР по мотивированному обращению самого субъекта, по мнению кабинета министров, противоречит уже заложенному в законе принципу добровольности участия в ЭПР. Кроме того, правительство указало на необходимость устранения технико-юридических неточностей.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.

Комитет Госдумы по экономической политике принимает отзывы, предложения и замечания к документу до 26 марта.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.