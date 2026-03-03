Ограничения введены в аэропортах Пензы и Саратова

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Пензы и Саратова временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщает Росавиация.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко написал в своем телеграм-канале, что на территории региона введен режим "Беспилотная опасность" и план "Ковер", действуют временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее приостановил работу аэропорт Волгограда.