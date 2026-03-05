Саратовский губернатор сообщил об ущербе от последней атаки БПЛА

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Саратовской области в результате ночной атаки БПЛА повреждены несколько гражданских зданий, пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его данным, повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Он пообещал, что ремонт скоро начнется, для каждого дома уже начали оценивать необходимые объемы для замены.

Также Бусаргин подтвердил информацию о троих пострадавших, о которых он сообщал ранее ночью.