Рейс "Аэрофлота" из Дубая сел в Нальчике из-за ограничений в Краснодаре

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вывозной рейс "Аэрофлота", вылетевший из аэропорта Аль-Мактум в Дубае в Краснодар, совершил посадку в аэропорту Нальчика из-за введенных ограничений в Краснодаре, сообщила авиакомпания.

"Рейс SU769D Дубай - Краснодар совершил посадку в аэропорту Нальчика в 20:26 по Москве по причине действия временных ограничений на прием и вылет воздушных судов в пункте назначения. Пассажиры будут доставлены в Краснодар автобусами", - сказал представитель пресс-службы.

Вывозной рейс SU769D вылетел из Дубая в 9:33 по Москве и совершил посадку в Анталье для дозаправки. Он должен был прилететь в Краснодар в 18:30 Москве. На борту находилось 148 пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля.