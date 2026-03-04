Поиск

Разработчик компьютерных игр Battlestate Games оштрафован на 2 млн руб. за отказ от локализации данных

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал английскую компанию виновной в нарушении законодательства в области персональных данных.

"Судом в отношении английской Battlestate Games Limited назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - сообщили в суде.

Организация признана виновной в нарушении ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ (нарушение требования о локализации данных российских пользователей на территории РФ).

Battlestate Games Limited наиболее известна созданием тактического шутера от первого лица Escape from Tarkov. Головной офис компании зарегистрирован в Лондоне.

РФ Battlestate Games Limited Battlestate Games
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

"Уральские авиалинии" в среду доставили свыше 220 пассажиров из ОАЭ в Екатеринбург

 "Уральские авиалинии" в среду доставили свыше 220 пассажиров из ОАЭ в Екатеринбург

Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами приземлился в "Жуковском"

Самолет с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

Пять человек ранены после атаки БПЛА по жилому дому в Волгоградской области

Что произошло за день: вторник, 3 марта

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива

 Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива

МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива с целью туризма

Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

 Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

 В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 330 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8568 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });