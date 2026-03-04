Разработчик компьютерных игр Battlestate Games оштрафован на 2 млн руб. за отказ от локализации данных

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал английскую компанию виновной в нарушении законодательства в области персональных данных.

"Судом в отношении английской Battlestate Games Limited назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - сообщили в суде.

Организация признана виновной в нарушении ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ (нарушение требования о локализации данных российских пользователей на территории РФ).

Battlestate Games Limited наиболее известна созданием тактического шутера от первого лица Escape from Tarkov. Головной офис компании зарегистрирован в Лондоне.