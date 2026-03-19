Суд в Москве оштрафовал Google на 50 тысяч рублей за нарушение с персональными данными

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал Google виновным в нарушении закона о персональных данных и оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей, сообщили в суде.

Компания признана виновной по ч. 5 ст. 13.11 КоАП (Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством в области персональных данных, требования субъекта об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за нарушение законодательства. Российские суда назначили компаниям многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.