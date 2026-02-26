В Минздраве констатировали дефицит кадров в ядерной медицине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В России фиксируется дефицит специалистов во всех направлениях ядерной медицины; при этом один специалист в среднем работает на одной-двух ставках, сообщил на Форуме будущих технологий главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

"К сожалению, у нас еще есть пока некоторый дефицит в обеспеченности кадрами. Мы видим наличие дефицита специалистов для всех наших направлений, которые учитываются в статистике. Полагаем, что для таких должностей, как инженеры и техники, дефицит тоже есть", - сказал он.

По его словам, в ядерной медицине в соотношении занятых и физических лиц фиксируется высокий коэффициент совмещения должностей. Специалист в среднем работает на одной-двух ставках.

"Мы только возрождаем эту отрасль, и ясно, что сейчас сразу привлечь в эту отрасль и воспитать быстро специалистов не всегда удается. Если наши молодые специалисты увидят, что это перспективная отрасль, нормально оплачиваемая, с хорошими результатами, то здесь мы тоже должны получить результат (в обеспеченности кадрами - ИФ)", - отметил Каприн.