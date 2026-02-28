Ледокол "Сибирь" ликвидировал пробку скопившихся судов в Финском заливе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Атомный ледокол "Сибирь", прибывший в Финский залив для обеспечения бесперебойной работы порта Приморск, ликвидировал скопление застрявших во льдах судов, осуществляет проводки в плановом режиме, сообщил глава госкорпорации "Роастом" Алексей Лихачев.

"Толстый лед фактически запер несколько десятков судов в портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы не могли не откликнуться, и уже 18 февраля в акваторию прибыл наш новейший атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения бесперебойной работы порта Приморск. На сегодня можно констатировать - с ключевой задачей ледокол справился. На своем участке пробка из скопившихся судов ликвидирована. Ледокол продолжает осуществлять проводку в плановом режиме", - сообщил Лихачев.

Глава "Росатома" отметил, что по состоянию на 27 февраля экипаж "Сибири", работая в круглосуточном режиме, провел 42 судна.

В середине текущей недели 85% акватории Финского залива было занято льдом, местами его толщина достигала 45 см. Прогнозируется, что активный процесс разрушения льда начнется лишь во второй половине марта.

На фоне сложной ледовой обстановки грузоотправители РФ столкнулись с замедлением экспортных отправок. "Росатом" передислоцировал с Севморпути на Балтику универсальный атомный ледокол "Сибирь", также была организована переброска линейного ледокола "Мурманск".

Период ледокольных проводок начался в первых числах января. Всего за этот период ледокольным флотом обеспечено безопасное движение 1794 судов.