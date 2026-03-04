Поиск

Путин назвал нападение на российский газовоз террористической атакой

Такие действия усугубляют снабжение газом Европы, добавил он

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море.

"Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода. Удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы", - сказал он автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Получается, киевский режим "кусает на самом деле ту руку, с которой клюет". А именно - руку Евросоюза, - продолжил он. - Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную и оружием, и деньгами, а киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой".

В целом, заявил он, поведение киевского режима приняло достаточно агрессивный характер и опасный.

Российский Минтранс сообщил, что газовоз "Арктик Метагаз" был атакован безэкипажными украинскими катерам 3 марта поблизости от территориальных вод Мальты, 30 членов экипажа были спасены, двое из них получили ожоги.

"Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении.

Москва оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в ответ на эту атаку, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Подобные действия (если они подтвердятся) являются актом терроризма, вопиющим нарушением норм международного права и представляют собой прямую угрозу безопасности судоходства. Поскольку речь идет о газовозе, который следовал с грузом, последствия нападения на него влекут за собой еще и колоссальный ущерб окружающей среде", - заявила Захарова.

Владимир Путин Средиземное море Европа
