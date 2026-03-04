Москва может ответить на атаку на "Арктик Метагаз" политико-дипломатическими мерами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Москва оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в ответ на атаку 3 марта на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия", - сказала она.

МИД России и загранпредставительства во взаимодействии с компетентными ведомствами подключились к операции по спасению членов экипажа газовоза.

"По имеющимся у нас данным, все 30 членов экипажа спасены, находятся в безопасности, двоим, получившим ожоги, оказывается медицинская помощь во взаимодействии с прибрежным государством. Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимое содействие российским гражданам", - сообщила Захарова.

Она напомнила, что, "по заявлению Минтранса России, нападение на танкер было совершено безэкипажными катерами Украины".

"Подобные действия (если они подтвердятся) являются актом терроризма, вопиющим нарушением норм международного права и представляют собой прямую угрозу безопасности судоходства. Поскольку речь идет о газовозе, который следовал с грузом, последствия нападения на него влекут за собой еще и колоссальный ущерб окружающей среде", - заявила Захарова.

Минтранс ранее сообщил, что "Арктик Метагаз" был атакован накануне поблизости от территориальных вод Мальты.

"Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении.