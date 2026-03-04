Поиск

Минсельхоз предложил продлить разрешение на ввоз ГМО-сои для производства кормов на экспорт

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает продлить еще на год разрешение на ввоз в РФ ГМО-сои при условии, что выработанные из нее корма будут направляться на экспорт. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Действующее в настоящее время постановление правительства об этой мере было принято 12 июня 2025 года, срок его действия - один год со дня официального опубликования. Проект нового постановления вносит в него изменение, предполагающее срок действия два года. "Слова "одного года" заменить словами "двух лет", - говорится в документе. Таким образом, срок действия предлагается продлить еще на один год.

Согласно документам, на пищевые цели в РФ были зарегистрированы шесть ГМО, которые широко используются в выращиваемых соевых бобах и также могут быть использованы для кормовых целей (соя линий А5547-127, FG72, А2704-12, MON87708, DAS-44406-6, DAS-81419-2).

При этом в соответствии с доктриной продовольственной безопасности не допускается ввоз в РФ генно-инженерно-модифицированных организмов с целью их посева, выращивания и разведения, а также их оборота.

По данным Росстата, в 2025 году сбор сои в РФ сои достиг 9 млн тонн против 7,1 млн тонн в 2024 году.

