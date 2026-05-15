Разрешение на ввоз в Россию ГМО-сои с определенным условием продлено на два года

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство продлило на два года разрешение на ввоз в Россию ГМО-сои при условии, что выработанные из нее корма будут направляться на экспорт.

Такое постановление подписано 8 мая 2026 года и опубликовано. Оно вносит изменения в постановлением правительства от 12 июня 2025 года, которое вводило это разрешение на один год со дня официального опубликования.

Как сообщалось ранее в материалах, подготовленных к постановлению от 12 июня 2025 года, предусмотренная в нем мера "позволит российским предприятиям ввозить и перерабатывать соевые бобы, содержащие генно-инженерно-модифицированные организмы, зарегистрированные на пищевые цели, на территории Российской Федерации, при этом сохраняя запрет на использование готовых кормов для внутреннего потребления". Переработка может осуществляться исключительно для экспортных поставок, что позволит загрузить перерабатывающие мощности и будет способствовать наращиванию объемов экспорта.

Генно-инженерно-модифицированные организмы подлежат государственной регистрации в соответствии с целями их использования, говорится в пояснении. Отдельные виды таких организмов зарегистрированы для пищевых целей, но не зарегистрированы для кормовых целей. Предлагаемое регулирование отменяет необходимость государственной регистрации на кормовые цели ГМ-организмов, зарегистрированных для пищевых целей, в случае, если произведенная с их применением продукция предназначена для вывоза из России.

Необходимость принятия такого постановления Минсельхоз объяснял тем, что "невозможность ввоза соевых бобов, полученных с применением таких организмов, негативно сказывается на загрузке мощностей по переработке масличных культур и объемах экспорта продуктов переработки".

Как напоминалось в документах, в связи с тем, что отдельные линии ГМО, широко используемые для производства кормов и обеспечения потребностей животноводческой отрасли, зарегистрированы в России на пищевые цели, но не зарегистрированы на кормовые цели, возникла необходимость издания постановления правительства РФ от 12 марта 2024 года "О генно-инженерно-модифицированных организмах, не подлежащих государственной регистрации, а также о продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы" (№ 291), которое допускало к обращению продукцию, предназначенную для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот) и содержащую незарегистрированные на кормовые цели генно-инженерно-модифицированные организмы. Документ действовал до конца 2024 года.

"В связи с наращиванием объема отечественного производства сои срок действия постановления с 1 января 2025 года не продлевался. При этом в Российской Федерации сохраняются мощности по переработке соевых бобов, которые зависимы от импортного сырья. Невозможность ввоза отдельных видов соевых бобов негативно сказывается на загрузке перерабатывающих мощностей и объемах экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, - говорилось в документах. - Так, совокупные мощности по переработке сои предприятий, работающих в Калининградской области, превышают 2 млн тонн сои в год. За счет соевых бобов, выращенных в Калининградской области, указанные мощности могут быть загружены менее чем на 5% (источник - Росстат). Таким образом, отсутствие возможности импортировать ГМ-сою не позволит в полной мере загрузить перерабатывающие мощности".

На пищевые цели в России были зарегистрированы 6 ГМО, которые широко используются в выращиваемых соевых бобах и также могут быть использованы для кормовых целей (соя линий А5547-127, FG72, А2704-12, MON87708, DAS-44406-6, DAS-81419-2).

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности не допускается ввоз в Россию генно-инженерно-модифицированных организмов с целью их посева, выращивания и разведения, а также их оборота.

По данным Росстата, в 2025 году сбор сои в стране достиг 9 млн тонн против 7,1 млн тонн в 2024 году.