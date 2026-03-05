Поиск

Из-за повреждения ж/д-инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 поездов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Четырнадцать пассажирских поездов задерживаются из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД"). Максимальное время задержки - 5 часов 8 минут.

"4 марта в 22:27 на перегоне Зайцевка - Сергеевка в Воронежской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было приостановлено", - говорится в сообщении.

В 03:17 четверга было открыто движение поездов по одному пути. Сейчас все поезда следуют по своим маршрутам.

Железнодорожники продолжают восстанавливать контактную сеть.

Пассажиров поездов, опоздавших больше чем на четыре часа, обеспечат питанием, пообещали в ЮВЖД.

