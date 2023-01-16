Подозреваемого организатора убийства вице-спикера Закса Петербурга ищут в Европе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Петербургские следователи проверяют бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Скворцова, объявленного в розыск по делам об убийствах, на причастность к ряду преступлений 1990-х, в том числе к убийству вице-спикера городского Законодательного собрания Виктора Новоселова.

"Проверяем Скворцова на причастность (...) к организации убийства в 1999 году на тот момент вице-спикера петербургского Заксобрания Виктора Новоселова", - сообщил в интервью "Интерфаксу" руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юрий Яшков.

Новоселов погиб 20 октября 1999 года по пути на работу. Исполнитель закрепил взрывчатку на крыше автомобиля вице-спикера, когда тот стоял на красный свет на пересечении улицы Фрунзе и Московского проспекта. Произошел взрыв, депутат погиб на месте, его водитель и охранник были тяжело ранены.

Яшков отметил, что производство по делу о гибели Новоселова пока приостановлено: "Как только поймаем Скворцова - сразу возобновим".

Заказчика преступления установить не удалось. Исполнитель убийства - Артур Гудков - получил пожизненный срок.

По словам Яшкова, одним из организаторов преступления следствие считает Олега Тарасова. "Он давал указание (об убийстве - ИФ) Гудкову, а сам, по нашей версии, получил распоряжение от Скворцова", - пояснил руководитель управления.

Вскоре после гибели Новоселова Тарасова убили в Греции. Следствие считает, что его "заказал" Скворцов.

"Все проблемы у группировки Могилы начались после того, как охранник Новоселова, выскочивший после взрыва из машины, подстрелил Гудкова. Последнего, естественно, задержали, и он стал давать показания на Тарасова. А тот, в свою очередь, мог бы выдать Скворцова", - пояснил Яшков.

Скворцова ранее обвинили в организации убийств вице-президента Академии национальной безопасности Олега Тарана и "коллеги" по ОПГ Инны Параевой, а также покушения на убийство коммерсанта и его охранника. В 2022 году Скворцов был заочно арестован и объявлен в розыск. Предположительно, он скрывается в Европе, сказал Яшков.

По версии СКР, в 1990-х годах Скворцов работал на криминального авторитета Игоря Савина (Кувалду). В 1993 году Савина и его охранника Кирилла Угольника убили на почве передела сфер влияния, в организации преступления подозревается экс-президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба (сейчас находится в СИЗО по обвинению в этом и других преступлениях). После смерти начальника Скворцов перешел "под крыло" Кулибабы и Константина Яковлева (Костя Могила).

В 2000-х годах Скворцов поступил на службу в МВД, в 2016-2020 годах он был помощником замминистра внутренних дел Александра Романова. После отставки Романова он ушел на пенсию.