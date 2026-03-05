Володин инициировал проверку повышения платы за отопление в Саратовской области

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области проведет проверку по факту значительно выросших сумм в платежках ПАО "Т Плюс" за первые месяцы 2026 года. Проверку начали по запросу, который прокурору области направил спикер Госдумы, сообщила пресс-служба Вячеслава Володина.

В запросе Володин пишет, что в его адрес поступило больше количество обращений от жителей трех крупных городов региона - Саратова, Энгельса и Балакова "с подтвержденными квитанциями, в которых приводятся факты, указывающие на кратное увеличение стоимости оплаты коммунальной услуги по теплоснабжению жилых помещений (квартир) ресурсоснабжающей организацией ПАО "Т Плюс" за январь и февраль 2026 года".

При этом разница в стоимости этой коммунальной услуги в многоэтажках одного района Саратова достигает нескольких раз, отметил Володин. Он попросил прокурора области провести проверку и в случае выявления нарушения норм российского законодательства принять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

Ранее на эту проблему обратил внимание исполняющий полномочия главы Саратова Игорь Молчанов. Он потребовал от чиновников мэрии разобраться в ситуации и "в случае если допущена ошибка в начислении платы за тепло", произвести перерасчёт.

Саратовский филиал "Т плюс" сообщил одной из причин увеличения платы похолодание: средняя температура февраля составила минус 11,6 градуса, января - минус 8,1 градуса.