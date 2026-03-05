Суд 21 апреля может завершить процедуру банкротства "Радио Свобода"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Юлия Ага-Кулиева 26 февраля подала в Арбитражный суд Москвы ходатайство о завершении процедуры банкротства в отношении компании, говорится в определении суда, размещенном на сайте.

Суд назначил заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о проделанной работе на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 10 ноября 2025 года по заявлению конкурсного управляющего привлек к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора и руководителя Русской службы медиакорпорации Андрея Шарого.

При этом суд отказал в удовлетворении остальной части заявления - о привлечении к субсидиарной ответственности "Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Инк." (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL, Inc., США). Суд тогда приостановил рассмотрение вопроса об определении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Требования конкурсного управляющего основаны на том, что "действия ответчиков привели к невозможности погашения задолженности перед кредиторами, чем причинен существенный вред имущественным правам кредиторов", говорилось в определении суда.

В начале февраля 2026 года суд возобновил производство по заявлению и назначил заседание на 31 марта.

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении РСЕ/РС 15 августа 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам, составляющего более 6 млн рублей. Банкротом общество было признано 13 марта 2023 года.

Суд 5 июля 2023 года включил в реестр кредиторов ООО "РСЕ/РС" требование ИФНС России №7 по Москве в размере 223,5 млн рублей. В определении суда пояснялось, что "у должника имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей, что подтверждается уведомлениями [управления] Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу" от 14 октября 2022 года и 26 октября 2022 года. Задолженность также подтверждается вступившими в законную силу постановлениями Тверского районного суда Москвы о привлечении должника к административной ответственности.

В отношении РСЕ/РС и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тыс. протоколов за отсутствие маркировки материалов ее проектов, сообщали ранее "Интерфаксу" в РКН. По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей.

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции на Украине. Сумма штрафов по этим протоколам составила 75,8 млн рублей.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила более 1 млрд 64 млн рублей.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили ранее в РКН.

Счета РСЕ/РС были заблокированы еще 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

Московская редакция "Радио Свобода" в 2022 году переехала в Ригу.