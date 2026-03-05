Поиск

Власти Шри-Ланки эвакуировали 208 человек с запросившего помощи иранского корабля

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ланкийская сторона в четверг эвакуировала на берег 208 членов экипажа с иранского корабля Iris Bushehr, который ранее запросил срочный заход в порт Шри-Ланки, сообщают западные СМИ со ссылкой на президента страны Ануру Кумару Диссанаяке.

"Мы не принимаем участия в конфликте, полностью сохраняя нейтралитет, мы действуем, чтобы спасти жизни людей", - отметил президент.

Он также добавил, что ВМС Шри-Ланки возьмут на себя ответственность за корабль ВМС Ирана, который отбуксируют в порт Тринкомали из-за опасений, что он может стать целью удара США.

Решение Шри-Ланки последовало после того, как накануне у ее берегов потопили другой иранский корабль.

Накануне у берегов Шри-Ланки подал сигнал бедствия иранский фрегат Iris Dena, на котором, предварительно, находились 180 членов экипажа. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что подлодка США потопила корабль. Погибли не менее 80 моряков.

Iris Dena возвращался с морских маневров International Fleet Review 2026, которые принимала Индия в феврале в районе Вишакхапатнама.

Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон США Индия Иран
