Ребенок и пенсионер ранены в результате атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ребенок и пожилой мужчина получили ранения в результате атаки дронов на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, ранены ребенок и пожилой мужчина. 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов, и мужчина получил травму", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

Также, по информации губернатора, в результате падения осколков сбитого дрона произошло возгорание на территории учебного заведения.

"В результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций. Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты", - проинформировал Развожаев.

Кроме того, из-за атаки выбиты стекла в зданиях общежития и школы, а также поврежден газопровод.