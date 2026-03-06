Поиск

В Севастополе в результате ночной атаки повреждения получили десять многоэтажек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе в результате атаки в ночь на 6 марта повреждения получили десять многоквартирных домов, в которых в основном выбиты стекла, и три автомобиля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Электроснабжение: поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено", - написал он в мессенджере.

Городские службы демонтируют поврежденные конструкции на балконах многоэтажек. Разбитые деревянные окна восстановят в течение дня, пластиковые - в ближайшее время. На местах работают муниципальные комиссии по оценке ущерба, восстановить все планируют централизовано за счет города, уточнил Развожаев.

В результате ночной атаки пострадали девять человек, в том числе трое детей. Осколки сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанции, город был частично обесточен, ночью же электроснабжение начали восстанавливать. Выбило стекла в одной из школ и общежитии колледжа, зафиксировано небольшое возгорание в одном из колледжей.

В Минобороны сообщили, что за ночь над Крымом сбито 56 украинских БПЛА, еще пять - над Черным морем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 марта 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Минобороны Крым Севастополь
