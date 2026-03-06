Поиск

Ракета Electron вывела на орбиту спутник наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в пятницу вывела на орбиту новый спутник BlackSky Gen-3 для радиолокационной съемки поверхности Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Миссия успешно выполнена. Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1 на полуострове Махия в Новой Зеландии в 12:53 по местному времени (в 02:53 по Москве). Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту высотой 470 км.

Аппарат компании BlackSky, запущенный в рамках миссии под названием "Insight At Speed Is A Friend Indeed", позволяет производить снимки сверхвысокого разрешения в 35 см.

Он является четвертым из пяти спутников, которые в перспективе войдут в орбитальную группировку. Эти аппараты будут предоставлять услуги частным компаниям и государственным американским ведомствам, в том числе разведке.

