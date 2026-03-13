Китайская ракета вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) в пятницу вывела на орбиту два экспериментальных спутника наблюдения за поверхностью Земли "Шиянь-30" (Shiyan-30), сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 06:33 по пекинскому времени (01:33 по Москве). Все спутники успешно вышли на заданную орбиту.

Аппараты предназначены главным образом для тестирования и проверки технологий наблюдения за поверхностью Земли.