Минобороны РФ заявило об установлении контроля над поселком Сосновое в ДНР

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, в том числе поселок Сосновое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Дробышево и Яровая, а 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке министерства.

По его данным, под контроль группировки "Север" в течение недели перешли три населенных пункта - Нескучное, Круглое в Харьковской области и Бобылевка в Сумской области.

В течение недели в результате наступательных действий "Южной" группировки взята под контроль Резниковка в ДНР, а группировка "Днепр" установила контроль над Веселянкой в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали развивать наступление и решительными действиями освободили населенный пункт Горькое Запорожской области", - сказано в сообщении российского военного ведомства.