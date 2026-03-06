МВД выявило факт судейства в пользу команды "Химки" на матче с "Аланией" в 2023 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В МВД раскрыли факт подкупа судьи на футбольном матче "Химки"-"Алания" в 2023 году в пользу команды из Московской области, задержан арбитр и посредник, заявила представитель министерства Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба "Химки". Они передали главному судье матча между командами "Алания" и "Химки" денежные средства в сумме 2 млн рублей. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения", - сказала она.

Матч прошел 20 ноября 2023 года со счетом 4-1 в пользу команды "Химки".

Продолжается расследование уголовного дела об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК).

Фигурантам дела предъявлены обвинения, дома у них провели обыски и изъяли средства связи и другие предметы, важные для следствия, они оставлены на свободе под подписку о о невыезде и надлежащем поведении.