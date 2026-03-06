Поиск

МВД выявило факт судейства в пользу команды "Химки" на матче с "Аланией" в 2023 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В МВД раскрыли факт подкупа судьи на футбольном матче "Химки"-"Алания" в 2023 году в пользу команды из Московской области, задержан арбитр и посредник, заявила представитель министерства Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба "Химки". Они передали главному судье матча между командами "Алания" и "Химки" денежные средства в сумме 2 млн рублей. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения", - сказала она.

Матч прошел 20 ноября 2023 года со счетом 4-1 в пользу команды "Химки".

Продолжается расследование уголовного дела об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК).

Фигурантам дела предъявлены обвинения, дома у них провели обыски и изъяли средства связи и другие предметы, важные для следствия, они оставлены на свободе под подписку о о невыезде и надлежащем поведении.

МВД Химки Алания Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс ждет завершения вывоза россиян из ОАЭ и Омана до конца недели

Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными по формуле 300 на 300

В Кремле пообещали ответные меры при размещении в Финляндии ядерного оружия

Художественным руководителем МХАТа имени Горького стал Безруков

И.о. ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский

 И.о. ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский

Туроператоры не успеют вернуть деньги за туры на Ближний Восток за 10 дней

 Туроператоры не успеют вернуть деньги за туры на Ближний Восток за 10 дней

Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается

 Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается

Дом горного начальника XVIII века загорелся в Петрозаводске

 Дом горного начальника XVIII века загорелся в Петрозаводске

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 450 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8588 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });