Совладелец "ББР банка" Дмитрий Гордович арестован по делу об отмывании денег

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест совладельца "ББР банка" Дмитрия Гордовича по делу об отмывании денежных средств, сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключения Гордовича под стражу на два месяца, заявили в пресс-службе.

Ему вменяется два эпизода легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В суде не уточнили сути обвинения. Однако, по данным газеты "Коммерсантъ", дело Гордовича связано с растратой бюджетных средств на сумму около 2 млрд рублей.

