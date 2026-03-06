Поиск

Аэропорт Краснодара второй раз за сутки прерывал работу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Для аэропорта Краснодара ("Пашковский") второй раз за сутки ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Через 20 минут ведомство сообщило, что ограничения отменены.

Их вводили из соображений безопасности полетов.

Предыдущий перерыв в работе аэропорта продолжался утром примерно три с половиной часа.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тысячи человек.

