Правительство выдвинуло в совет директоров РЖД министра транспорта Никитина

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ выдвинуло в совет директоров ОАО "РЖД" министра транспорта Андрея Никитина, сказано в соответствующем распоряжении от 4 марта N419-р.

Также в совет выдвинуты действующие члены совета директоров РЖД: руководитель компании Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель председателя правительства Виталий Савельев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, министр энергетики Сергей Цивилев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В качестве независимых директоров также выдвинуты действующие представители - ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 г., 100% акций принадлежат государству.