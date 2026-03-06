Поиск

Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновилось в пятницу после четвертой временной приостановки за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

Приостановка пролилась около 1 часа 40 минут. Причины не назвались.

Первый и второй раз приостановка морского транспорта длилась около часа, затем приостановка пролилась 40 минут.

