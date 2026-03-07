Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в субботу утром, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении в ее телеграм-канале.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Причины приостановки не называются.

В минувшую пятницу Морской пассажирский транспорт также приостанавливал движение.