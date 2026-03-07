Поиск

Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Самарской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника в Самарской области, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"В результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем канале в Мах.

Глава региона добавил, что всего над Самарской областью в ночь на 7 марта было сбито пять БПЛА. Повреждений на промышленных, социальных и жилых объектах нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 124 украинских беспилотника над территорией России. В частности, над Самарской областью нейтрализовано пять дронов ВСУ.

Самарская область Вячеслав Федорищев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены здания на территориях "Мираторга" и "Охотно"

Российские военные нейтрализовали за ночь 124 украинских БПЛА

Уничтожен летевший на Москву беспилотник

Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана

Что произошло за день: пятница, 6 марта

Спрос россиян на турпоездки упал почти на всех направлениях

Туроператоры готовы фрахтовать самолеты для вывоза россиян с Ближнего Востока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 484 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8591 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });