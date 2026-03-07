Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Самарской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника в Самарской области, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"В результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем канале в Мах.

Глава региона добавил, что всего над Самарской областью в ночь на 7 марта было сбито пять БПЛА. Повреждений на промышленных, социальных и жилых объектах нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 124 украинских беспилотника над территорией России. В частности, над Самарской областью нейтрализовано пять дронов ВСУ.