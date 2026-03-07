Поиск

Володин отметил, что Дума совершенствует законы для защиты здоровья россиян

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Госдума продолжает работу над законами, направленными на защиту здоровья граждан РФ, в первую очередь детей и подростков, так с 1 марта в рекламе энергетических напитков запрещено обращаться к несовершеннолетним, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума последовательно работает над совершенствованием законодательства, направленного на защиту здоровья наших граждан, особенно детей, от потенциальных угроз. Для этого только в прошлом году депутатами принято восемь законов, в текущем - еще два", - цитирует Володина в субботу пресс-служба Госдумы.

Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вступили в силу нормы, согласно которым в рекламе энергетических напитков запрещено обращаться к несовершеннолетним, а также сообщать о наличии в составе энергетиков витаминов или биологически активных добавок. Сайты, продающие табак и вейпы, будут блокироваться незамедлительно без решения суда. Административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств стала строже.

"Этот закон был инициирован депутатами Государственной Думы после многочисленных обращений родительского сообщества, врачей. Вред от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых осложнений, диабета, других нарушений. Также по инициативе Государственной Думы было ужесточено наказание за продажу таких напитков детям - штрафы увеличены до полумиллиона рублей. Теперь мы идем дальше: усиливая требования к рекламе, вводятся другие ограничения, цель которых - сохранить здоровье будущих поколений", - добавил Володин.

