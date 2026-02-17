Поиск

Закон о повышении качества и безопасности детского отдыха принят Госдумой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха.

Изменения внесены в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

Согласно закону, координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. В ее состав будут включать представителей региональных органов здравоохранения.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"До начала летней оздоровительной кампании остается не так много времени, поэтому важно, чтобы нормы заработали как можно быстрее. Закон повысит ответственность региональных властей в части организации детского отдыха, а значит, будет больше внимания к здоровью и вопросам развития наших детей", - сказал, комментируя нововведение Вячеслав Володин.

Госдума
