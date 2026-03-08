Минобороны заявило об уничтожении в зоне СВО пусковых установок HIMARS и MLRS

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" за сутки в зоне спецоперации уничтожила украинские пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS производства США, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 31 автомобиль, два артиллерийских орудия, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США, а также пусковую установку системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, подразделения группировки "Север" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Иващенково, Мирополья, Никитовки, Новой Сечи и Покровки в Сумской области.

"В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Веселое, Каменная Яруга, Колодезное, Мартовое, Ольшаны и Печенеги", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, по информации министерства, военнослужащие группировки за сутки уничтожили две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств ВСУ.