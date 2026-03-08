Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Группировки войск "Южная", "Запад", "Центр" и "Днепр" в течение суток в зоне спецоперации заняли более выгодные позиции, группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Краматорск и Стенки Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла более 150 военных, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировок "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.

По информации Минобороны, группировкой "Запад" за сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Василевки, Моначиновки, Новоосиново, Самборовки в Харьковской области, Александровки, Красного Лимана, Святогорска и Яровой в ДНР. "Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - сказано в сообщении министерства.

По данным ведомства, группировка "Центр" в течение суток поразила живую силу и технику 11 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Анновки, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя, Красноярского, Кучерова Яра, Матяшево в ДНР, Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области. Потери украинских сил в зоне действий группировки составили свыше 345 военных, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин и 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Восток" нанесли удары по формированиям двух бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки, Новоскелеватого в Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Комсомольского, Копаней и Шевченковского в Запорожской области. "Противник потерял до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - сообщили в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ", - сказали в ведомстве.

Министерство обороны сообщило, что за сутки военнослужащие группировки ликвидировали 18 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов армии Украины.