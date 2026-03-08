Средства ПВО уничтожили за сутки 180 украинских дронов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 200 воздушных целей, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по местам подготовки и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия.

Минобороны РФ заявило, что в течение суток ударам подверглись позиции армии Украины в 143 районах.