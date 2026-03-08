Путин подписал закон, корректирующий штрафы за перевозку пассажиров такси без страховки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о соразмерности административного наказания таксистов за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, перевозка пассажиров и багажа перевозчиком легковым такси, риск гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; индивидуальных предпринимателей - 25 тысяч рублей; на юридических лиц - 40 тысяч рублей.

В настоящее время (согласно статье ст. 11.31 КоАП), осуществление перевозок пассажиров без договора ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) предусмотрены штрафы - для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

По словам автора инициативы, депутата Госдумы Игоря Игошина, согласно действующему с 1 сентября 2024 года закону, таксисты подпали под штрафы, изначально предназначенные для гораздо более дорогостоящих перевозок - воздушных, морских, железнодорожных. За отсутствие ОСГОП сегодня им грозит штраф до 1 миллиона рублей для юрлиц.

При этом среднегодовой доход авиаперевозчиков несравним с доходами перевозчиков в сфере такси - сотни миллиардов рублей против нескольких миллионов.

Он отметил, что в связи с этим и вносятся изменения, в соответствии с которыми штраф за отсутствие ОСГОП для граждан составит 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 25 тысяч рублей, для юридических лиц - 40 тысяч рублей.

По мнению депутата, "это разумное решение, учитывая, что отсутствие страховки никак не нарушает права пассажиров - при аварии перевозчик в любом случае несет ответственность за причиненный пассажиру вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при заключении договора ОСГОП".

"Наказание и штрафы для бизнеса должны быть соразмерными правонарушению и не грозить ему полным уничтожением. Ведь именно малые и средние предприниматели создают рабочие места и формируют здоровую деловую среду, являясь одной из ключевых опор экономики государства", - сказал ранее журналистам Игошин.