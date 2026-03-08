Вылет 14 рейсов задерживается в аэропорту Сочи
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи вернулся к штатной работе, задерживаются вылеты 14 рейсов, сообщается в телеграм-канале аэропорта в воскресенье.
"На 17:40 мск задержаны вылеты (более 2-х часов) - 14 рейсов. В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 3 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды и Тбилиси", - говорится в сообщении.
В воскресенье днем вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, позже их отменили.
Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.