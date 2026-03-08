Аэропорт Сочи снова приостановил обслуживание рейсов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в воскресенье вечером.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении в мессенджере Max.

В воскресенье днем уже вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, позже их отменили.

Ранее в телеграм-канале аэропорта сообщалось, что на 17:40 по московскому времени задерживаются вылеты 14 рейсов.