Поиск

Аэропорт Сочи снова приостановил обслуживание рейсов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в воскресенье вечером.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении в мессенджере Max.

В воскресенье днем уже вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, позже их отменили.

Ранее в телеграм-канале аэропорта сообщалось, что на 17:40 по московскому времени задерживаются вылеты 14 рейсов.

Сочи Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило об уничтожении с 14:00 170 украинских дронов

Путин подписал закон об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

 Путин подписал закон об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Qatar Airways планирует вывозной рейс из Катара в Москву на 9 марта

Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с США, так как это в интересах РФ

Глава ГРУ заявил, что РФ в жесткой форме поставила перед Киевом вопрос о покушении на Алексеева

Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины "хвост виляет собакой"

 Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины "хвост виляет собакой"

Юг Сахалина оказался во власти снежного циклона

 Юг Сахалина оказался во власти снежного циклона

Что произошло за день: суббота, 7 марта

Около 3,6 тыс. российских туристов застряли на Шри-Ланке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 514 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });