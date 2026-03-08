Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 30 дронов ВСУ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские дежурные средства ПВО с 18:00 до 20:00 воскресенья перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Два БПЛА нейтрализовали над территорией Московского региона, сказано в сообщении ведомства.

По информации министерства, еще восемь украинских дронов вечером сбили над Тульской областью, шесть - над Краснодарским краем, пять - над Брянской областью, четыре - над Рязанской, три - над Орловской.

По одному украинскому дрону вечером уничтожено над Белгородской областью и Черным морем.

Ранее Минобороны России проинформировало, что с 14:00 до 18:00 были перехвачены и уничтожены 170 украинских БПЛА, из них 73 - над Брянской областью.

По данным ведомства, с 8:00 до 14:00 мск воскресенья российские военные сбили 152 украинских беспилотника, из них 103 - над Брянщиной.

В ночь на воскресенье российские средства ПВО нейтрализовали 72 украинских беспилотника.