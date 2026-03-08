Мирные жители и двое военных ранены после атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области в воскресенье, сообщил глава региона Вячеслава Гладков.

"В районе поселка Степное Краснояружского округа в результате удара дрона по автомобилю пострадали двое бойцов. У одного мужчины слепые осколочные ранения головы и плеча, у другого - баротравма", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье вечером.

Кроме этого, по словам Гладкова, в Шебекинском округе в селе Мешковое FPV-дрон атаковал частный дом, ранен мужчина. В доме выбиты окна, посечены фасад, забор, гараж и автомобиль.

Губернатор также сообщил, что в городе Шебекино FPV-дрон ударил по движущему автомобилю, в результате мирный житель получил тяжелые ранения. Кроме этого, в селе Кукуевка Валуйского округа при детонации беспилотника ВСУ пострадала 16-летняя девушка. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.