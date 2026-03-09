Двое пострадавших при атаках дронов ВСУ умерли в Белгородской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти двух пострадавших в результате атак дронов в Шебекинском округе.

"В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль в городе Шебекино. Поздно вечером еще один мужчина, находившийся в этой машине, обратился за медицинской помощью. У него диагностировали баротравму, госпитализация не потребовалась", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее Гладков сообщал, что при атаке FPV-дрона на машину в городе Шебекино пострадал один мирный житель. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в местную больницу.

Губернатор также сообщил о смерти еще одного пострадавшего ранее при атаке ВСУ.

"Стало известно, что в отделении реанимации скончался мужчина, находившийся в крайне тяжёлом состоянии в результате атаки дрона на автомобиль в городе Шебекино 7 марта", - сказал Гладков.

В минувшую субботу руководитель области сообщал, что пострадавшего при этой атаке мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями бойцы "Орлана" и самообороны доставили в Шебекинскую райбольницу. Впоследствии его предполагалось перевезти в больницу Белгорода.