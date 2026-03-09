Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Цены на нефть взлетели более чем на 26%, достигнув максимумов с середины 2022 года, Brent поднималась выше $119 за баррель. Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

- Совет экспертов Ирана избрал верховным лидером Моджтабу Хаменеи - сына предыдущего главы государства Али Хаменеи. КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана.

- Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана. "Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

- Число американских военных, которые погибли в ходе операции против Ирана, выросло до восьми человек. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о погибших в Саудовской Аравии и Кувейте. Ранее стало известно о гибели шести американских военнослужащих.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на понедельник 163 беспилотника ВСУ. Накануне вечером Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 34 украинских БПЛА, в том числе 8 дронов ликвидировали над Московским регионом, из них 4 летели в сторону столицы.

- Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%. Индекс IMOEX2 взлетел выше 2900 пунктов, обновив максимум с сентября 2025 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

 Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

Госдепартамент США приказал дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию

Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

 Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

Израиль заявил, что нанес удары по штаб-квартире ВВС КСИР

Беспилотник ВМС США провел разведку вблизи иранской АЭС "Бушер"

Министр США заявил, что Штаты не участвовали в ударах по объектам энергетики Ирана

В МИД Ирана назвали бомбардировки нефтехранилищ страны новой опасной фазой конфликта

 В МИД Ирана назвали бомбардировки нефтехранилищ страны новой опасной фазой конфликта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 530 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });