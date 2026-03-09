Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Цены на нефть взлетели более чем на 26%, достигнув максимумов с середины 2022 года, Brent поднималась выше $119 за баррель. Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

- Совет экспертов Ирана избрал верховным лидером Моджтабу Хаменеи - сына предыдущего главы государства Али Хаменеи. КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана.

- Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана. "Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

- Число американских военных, которые погибли в ходе операции против Ирана, выросло до восьми человек. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о погибших в Саудовской Аравии и Кувейте. Ранее стало известно о гибели шести американских военнослужащих.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на понедельник 163 беспилотника ВСУ. Накануне вечером Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 34 украинских БПЛА, в том числе 8 дронов ликвидировали над Московским регионом, из них 4 летели в сторону столицы.

- Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%. Индекс IMOEX2 взлетел выше 2900 пунктов, обновив максимум с сентября 2025 года.